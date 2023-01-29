Başakşehir Konyaspor'u ağırlıyor
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Arabam.com Konyaspor'u ağırlıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.
Son 6 maçında tek yenilgi alan Medipol Başakşehir, 19 maçta, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 37 puan elde etti.
Son 5 maçında galibiyet alamayan Arabam.com Konyaspor ise 27 puanla 7. sırada bulunuyor.
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İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
10. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Michalak'ın penaltı noktasına yerden çevirdiği topa Bytqi gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
19. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sol kanattan Serdar'ın arka direğe yaptığı ortada Deniz topu altıpas önüne çevirdi. Topu kontrol eden Aleksic'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
43. dakikada Başakşehir öne geçti. Berkay Özcan, Konyaspor yarı sahasında kaptığı topla rakip kaleye doğru ilerledi. Berkay ceza sahası dışından şutunu çekti, yan direğe çarpan top ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Suat Arslanboğa, Süleyman Özay, Bilal Gölen.
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Lima, Touba, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka.
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Michalak, Endri, Bytyqi, Diouf.
Gol: Dk. 43 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)
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