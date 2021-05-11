Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında aldığı 1 puan ile ligde kalmayı garantileyen Medipol Başakşehir, haftaya 44 puan ile 14. sırada giriyor. Son 5 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibi, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle bu süreçte 11 puan topladı.

Son üç maçını kaybetmeyen, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Hes Kablo Kayserispor ise 40 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Hes Kablo Kayserispor, 2-0 kazanmıştı.

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İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

15. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza yayı önünde topla buluşan Muhar'ın plase vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz tamamlandı.