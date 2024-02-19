Parçalı Bulutlu 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER/AA 19.02.2024 16:37

Başakşehir Kayserispor'u konuk edecek

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

Başakşehir Kayserispor'u konuk edecek

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... 

Başakşehir Kayserispor'u konuk edecek

Ligde oynadığı 25 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi alan turuncu-lacivertli takım, topladığı 33 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

Ligde TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda, İstanbulspor'u da iç sahada mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nda Atakaş Hatayspor'u eleyen Çağdaş Atan'ın ekibi, Galatasaray'a konuk olduğu maçtan ise 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Sarı kart cezası olan Lucas Lima, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Ceza sınırında olan Leo Dubois, Joao Figueiredo ve Emirhan İlkhan, oynanacak maçta kart görmeleri durumunda Gaziantep FK deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

İki ekibin ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadelesi golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadı

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen

ETİKETLER
İstanbul Başakşehir FK Kayserispor Süper Lig
Sıradaki Haber
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Süper Kupa iptalini yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:57
AB, TikTok hakkında resmi soruşturma başlattı
17:56
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki "Hizbullah hedeflerine" hava saldırıları düzenlediğini duyurdu
17:39
EKPSS yerleştirme sonuçları belli oldu
17:37
Batan gemiden yeni görüntüler: 5 mürettebat aranıyor
17:30
Altınok'tan Mansur Yavaş'ın raylı sistem vaadine tepki
17:14
Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması 'şiddetli açlık' yaşayan halkı çaresiz bıraktı
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması 'şiddetli açlık' yaşayan halkı çaresiz bıraktı
FOTO FOKUS
Batan gemiden yeni görüntüler: 5 mürettebat aranıyor
Batan gemiden yeni görüntüler: 5 mürettebat aranıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ