Başakşehir Kayserispor'u konuk edecek

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz...

Ligde oynadığı 25 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi alan turuncu-lacivertli takım, topladığı 33 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

Ligde TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda, İstanbulspor'u da iç sahada mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nda Atakaş Hatayspor'u eleyen Çağdaş Atan'ın ekibi, Galatasaray'a konuk olduğu maçtan ise 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Sarı kart cezası olan Lucas Lima, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Ceza sınırında olan Leo Dubois, Joao Figueiredo ve Emirhan İlkhan, oynanacak maçta kart görmeleri durumunda Gaziantep FK deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

İki ekibin ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadelesi golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadı

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen