Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak İstanbul derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

Emre Belözoğlu yönetiminde farklı bir kimliğe bürünen ev sahibi ekip, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Genç teknik adamın liderliğinde çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet 1 beraberlikle ayrılan Turuncu-lacivertliler, 19 puan topladı.

Düşme hattında bulunan Kasımpaşa ise kötü gidişata 'dur' demeyi hedefliyor. Bu sezon rakiplerine 2 kez üstünlük kurabilen lacivert beyazlılar, 4 maçtır kazanamıyor.