Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 16:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Başakşehir Karagümrük'ü konuk ediyor
[Fotograf: İHA]
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.
Ligde yaptığı müsabakalarda 4 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan Süper Lig'in namağlup tek ekibi Medipol Başakşehir ise 13 puan elde etti.
Turuncu-lacivertli ekip, beş maçta da kalesinde gol görmedi.
Ligde bir haftayı bay geçen iki takımdan Fatih Karagümrük, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 5 puan yazdırdı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Fatih Karagümrük Medipol Başakşehir Süper Lig
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