Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

Ligde yaptığı müsabakalarda 4 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan Süper Lig'in namağlup tek ekibi Medipol Başakşehir ise 13 puan elde etti.

Turuncu-lacivertli ekip, beş maçta da kalesinde gol görmedi.

Ligde bir haftayı bay geçen iki takımdan Fatih Karagümrük, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 5 puan yazdırdı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...