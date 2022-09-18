Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Başakşehir Karagümrük'ü konuk edecek
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Ligde yaptığı müsabakalarda 4 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan Süper Lig'in namağlup tek ekibi Medipol Başakşehir ise 13 puan elde etti.
Turuncu-lacivertli ekip, beş maçta da kalesinde gol görmedi.
Ligde bir haftayı bay geçen iki takımdan Fatih Karagümrük, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 5 puan yazdırdı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Fatih Karagümrük Medipol Başakşehir Süper Lig
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