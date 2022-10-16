Başakşehir İstanbulspor'u ağırlıyor
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bugün İstanbulspor'u ağırlıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor.
Medipol Başakşehir, sahaya UEFA Konferans Ligi'nde RFS karşısında aldığı galibiyetin moraliyle çıktı. Emre Belözoğlu'nun ekibi, 8 maçta 17 puan topladı.
Medipol Başakşehir, ligdeki tek yenilgisini geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'dan almıştı.
İstanbulspor ise bu sezon topladığı 8 puanın, 7'sini deplasmanda almasıyla dikkat çekiyor. Osman Zeki Korkmaz'ın öğrencileri, bu performansını güçlü rakibi karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu.
Hakemler: Erkan Özdamar, İlker Takpak, Cemil Tunç.
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Lima, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Ndayishimiye, Traore.
İstanbulspor: Jensen, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber, Okan Erdogan, Ali Yaşar, Mehremic, Rroca, Muammer Sarıkaya, İbrahim Yılmaz, Ethemi, Jetmir Topalli
- 17:10
- 17:02
- 16:58
- 16:56
- 16:59