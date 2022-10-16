Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

Medipol Başakşehir, sahaya UEFA Konferans Ligi'nde RFS karşısında aldığı galibiyetin moraliyle çıktı. Emre Belözoğlu'nun ekibi, 8 maçta 17 puan topladı.

Medipol Başakşehir, ligdeki tek yenilgisini geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'dan almıştı.

İstanbulspor ise bu sezon topladığı 8 puanın, 7'sini deplasmanda almasıyla dikkat çekiyor. Osman Zeki Korkmaz'ın öğrencileri, bu performansını güçlü rakibi karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu.

Hakemler: Erkan Özdamar, İlker Takpak, Cemil Tunç.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Lima, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Ndayishimiye, Traore.

İstanbulspor: Jensen, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber, Okan Erdogan, Ali Yaşar, Mehremic, Rroca, Muammer Sarıkaya, İbrahim Yılmaz, Ethemi, Jetmir Topalli