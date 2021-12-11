Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 10:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, bugün sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak İstanbul derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
Emre Belözoğlu yönetiminde farklı bir kimliğe bürünen ev sahibi ekip, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Genç teknik adamın liderliğinde çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet 1 beraberlikle ayrılan Turuncu-lacivertliler, 19 puan topladı.
Düşme hattında bulunan Kasımpaşa ise kötü gidişata 'dur' demeyi hedefliyor. Bu sezon rakiplerine 2 kez üstünlük kurabilen lacivert beyazlılar, 4 maçtır kazanamıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Kasımpaşa Medipol Başakşehir Süper Lig
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