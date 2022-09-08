İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta, TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Krzysztof Jakubik yönetecek.

Geçen sezonu 4. bitiren Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci eleme turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı. Sırasıyla Maccabi Netanya, Breidablik ve Antwerp takımlarını eleyen turuncu lacivertliler gruplara kalmayı başardı.

Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA listesine adı eklenen yeni transfer Bertrand Traore de teknik direktör Emre Belzöoğlu'nun görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Hearts'te ise kart cezalısı orta saha oyuncusu Jorge Grant bu mücadelede forma giyemeyecek.

A Grubu'nun diğer maçında ise Fiorentina ile Letonya ekibi RFS karşı karşıya gelecek. İtalya'daki mücadele de TSİ 19.45'te başlayacak.

11'LER BELLİ OLDU

Stat: Tynecastle Park

Hakemler: Krzysztof Jakubik, Arkadiusz Wojcik, Tomasz Niemirowski (Polonya)

Hearts: Gordon, Smith, Kingsley, Cochrane, Atkinson, Haring, Devlin, Halliday, Forrest, McKay, Shankland.

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Biglia, Aleksic, Traore, Serdar Gürler, Okaka.

Avrupa'da 43. maç

Medipol Başakşehir, Hearts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 43. kez sahaya çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 42 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 51 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 67 gole engel olamadı.