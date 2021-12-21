Başakşehir Giresunspor ile karşılaşıyor
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında GZT Giresunspor ile karşılaşıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 29 puanla haftaya 3. sırada girdi.
GZT Giresunspor ise yakaladığı seriyi devam ettirmeyi planlıyor. Karadeniz ekibi, ligde oynadığı 5 maçın, 4'ünden galip ayrıldı.
Son maçta sahasında Altay'ı 3-1 mağlup eden GZT Giresunspor ise 22 puanla 12. sırada yer alıyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Alper Ulusoy, İlker Takpak, Murat Ergin Gözütok
Medipol Başakşehir: Muhammed, Caicara, Epureanu, Youssouf, Lima, Mahmut Tekdemir, Visca, Deniz Türüç, Berkay, Ömer Ali, Okaka.
GZT Giresunspor: Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Zeki, Flavio, Traore, Diabate, Sergio, Shapi, Balde.
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