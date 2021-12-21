Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 29 puanla haftaya 3. sırada girdi.

Turuncu-lacivertli ekibin Galatasaray'la oynadığı maçta kırmızı kart gören Leonardo Duarte bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu sezon üçer sarı kart gören Ömer Ali Şahiner ve Mahmut Tekdemir ise Giresunspor karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunuyor.

GZT Giresunspor ise yakaladığı seriyi devam ettirmeyi planlıyor. Karadeniz ekibi, ligde oynadığı 5 maçın, 4'ünden galip ayrıldı.

Son maçta sahasında Altay'ı 3-1 mağlup eden GZT Giresunspor ise 22 puanla 12. sırada yer alıyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...