Başakşehir Gaziantep FK'yı ağırlıyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.
Ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, 4 puanla 18. sırada bulunuyor.
Ligin ilk 7 haftasında 5 mağlubiyet 2 galibiyet alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 6 gol attı, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.
Ligde aldığı 6 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.
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