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Spor
TRT HABER / AA 07.10.2023 18:55

Başakşehir Gaziantep FK'yı ağırlıyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Başakşehir Gaziantep FK'yı ağırlıyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.

Ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, 4 puanla 18. sırada bulunuyor.

Ligin ilk 7 haftasında 5 mağlubiyet 2 galibiyet alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 6 gol attı, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

Ligde aldığı 6 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Başakşehir Gaziantep FK'yı ağırlıyor

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