Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Geçen haftayı bay geçen ve son 9 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-siyahlılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da yenilmezlik serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Ligin 10. haftasında Yeni Malatyaspor ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören teknik direktör Marius Sumudica, İstanbul deplasmanında takımının başında yer alamayacak.

Ligde oynadığı son 3 maçı kazanamayan Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarından 1'er puan almıştı. İstanbul ekibi, ligde 4'er galibiyet ve mağlubiyet alırken, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

12. hafta itibariyle Medipol Başakşehir ve Gaziantep FK'nın 15 puanu bulunuyor.

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponk, Skrtel, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Visca, Chadli, Crivelli, Gulbrandsen.

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Güray Vural, Andre Sousa, Jefferson, Maxim, Muhammet Demir, Mirallas.