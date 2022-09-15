Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 22.00'de başlayan mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Guillermo Cuadra Fernandez yönetiyor.

Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanıyor.

Turuncu-lacivertli ekipte antrenman eksiği bulunan Mesut Özil'in durumu maç günü netlik kazanacak.

Başakşehir lider

Grupta oynadığı ilk maçta konuk olduğu İskoç ekibi Hearts'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 3 puanla lider durumda bulunuyor.

İlk maçında sahasında Letonya ekibi RFS ile 1-1 berabere kalan Fiorentina ise 1 puana sahip.

A Grubu'nun diğer maçında ise RFS ile Hearts karşı karşıya geliyor.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

27. dakikada gelişen Fiorentina atağında sağ kanatta topla buluşan Ikone, ceza yayı önündeki Saponara'ya pasını attı. Bu oyuncunun ayak içiyle sert şutunda kaleci Muhammed iki hamlede topu kontrol etti.

30. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Serdar'dan aldığı pasla Fiorentina ceza sahası önünde topla buluşan Münir'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Guillermo Cuadra Fernandez, Guadalupe Porras Ayuso, Jose Antonio Garrido Romero (İspanya)

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Aleksic, Münir, Okaka.

Fiorentina: Gollini, Venuti, Quarta, Igor, Terzic, Bonaventura, Amrabat, Maleh, Ikone, Saponara, Cabral.

Sarı kart: Dk. 22 Ikone (Fiorentina)