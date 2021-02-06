Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor
Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor.
Ligde 5 maçtır kazanamayan turuncu lacivertliler, kötü gidişe dur demek ve yeniden çıkışa geçmek için karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.
Medipol Başakşehir'de eksik oyuncuların çokluğu teknik direktör Aykut Kocaman'ı düşündürüyor.
3 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük ise başarılı grafiğini bu maça da taşımayı hedefliyor.
Kırmızı siyahlılar, son olarak ligin başarılı ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Fatih Karagümrük Medipol Başakşehir Süper Lig
Son Haberler
- 16:38
- 16:16
- 16:43
- 16:20
- 16:11
Sıradaki Haber
Alanyaspor Rizespor'u ağırlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz