Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor.

Ligde 5 maçtır kazanamayan turuncu lacivertliler, kötü gidişe dur demek ve yeniden çıkışa geçmek için karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Medipol Başakşehir'de eksik oyuncuların çokluğu teknik direktör Aykut Kocaman'ı düşündürüyor.

3 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük ise başarılı grafiğini bu maça da taşımayı hedefliyor.

Kırmızı siyahlılar, son olarak ligin başarılı ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...