Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 16:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Başakşehir Denizlispor deplasmanında
Süper Lig'de 31. haftanın düşme hattını yakından ilgilendiren maçında Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.
Denizli Atatürk Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu görev yapıyor.
Topladığı 24 puanla 20. basamakta konumlanan Yukatel Denizlispor, mücadeleden galip ayrılarak ligde kalma umudunu diri tutmayı amaçlıyor.
Geçtiğimiz sezon kazandığı tarihi başarının ardından bu yıl küme düşme korkusu yaşayan Medipol Başakşehir, 29 puanla 18. sırada yer alıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz...
Etiketler: Denizlispor Medipol Başakşehir Süper Lig
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