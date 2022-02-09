Bandırmaspor kupada Sivasspor'u ağırlıyor
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Demir Grup Sivasspor karşılaşıyor.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayan müsabakada hakem Volkan Bayarslan görev yapıyor.
Sivasspor'un gollerini 2, 45+3 ve 83. dakikalarda Max Gradel ile 79. dakikada Aaron Appindangoye kaydetti.
Ev sahibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'un gollerini ise 34. dakikada Levent Ayçiçek ile 54. dakikada Guy-Michel Landel attı.
Bandırmaspor'da Lokman Gör 24. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Kupaya üçüncü turdan katılan Royal Hastanesi Bandırmaspor, sırasıyla Çankaya FK, Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor'u yenerek son 16'ya kalmıştı.
Demir Grup Sivasspor ise beşinci turda MKE Ankaragücü'nü yenerek son 16'ya yükselmişti.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan taraf kupada adını çeyrek finale yazdıracak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.
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