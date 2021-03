Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, medya kuruluşlarının spor müdürleriyle bir araya geldi.

"Federasyon yaptırım uygulayacak. Biz de denetimleri devam ettireceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son günlerde ortaya çıkan tartışmalardan birinin de statların bakımsızlığı olduğuna vurgu yaptı.

"Bakanlığımız statları inşa ediyor ve sonrasında en güzel şekilde kulüplere ya da yerel yönetimlere devrediyor. Göztepe Stadı'nın açılışını yaptık, dünyanın en güzel statları arasında aday gösteriliyor. Biz en iyi şekilde teslim ediyoruz. Onca transfer yapan bir kulüp, stada da gereken bakımı gösterme görevindedir. Bunun hiçbir şekilde mazereti olmaz. Bu statların hem yaşayan stat olması hem de sporcuların sağlığını hiçbir şekilde tehdit etmemesi lazım. Sporcuların sağlığı her şeyden önemli. Gerekirse profesyonel destek alacak, gerekirse federasyon yaptırım uygulayacak. Biz de bunla ilgili denetimleri çok güçlü bir şekilde devam ettireceğiz.Türk sporunun imajına hiçbir şekilde hiçbir kimsenin zarar verme hakkı olmadığını düşünüyorum. Pandemi döneminde bir süre maçlar oynanmadı. Sonrasında federasyonumuz başarılı şekilde uygulayarak lig maçlarını gerçekleştiriyor. Sporun lokomotifi futbolda amatör liglerimiz de inşallah başlayacak. Amatör camiasına başarılar diliyorum. Gerekli çalışmaları federasyonumuz yapıyor. Biz de Bakanlık olarak sporcularımızın sağlığı için tüm birimlerimizi harekete geçirerek, rekabetin dostça, kardeşçe olduğu müsabakalara destek veriyoruz."

Bakan Kasapoğlu: Stadyum zeminlerinin kötü duruma düşmesine izin vermeyeceğiz. pic.twitter.com/W6ZA5YB4af — TRT Spor (@trtspor) March 10, 2021

"Futbolu kısır tartışmalardan daha öteye taşıma zaruretimiz var"

"Türk sporunun marka değerine, imajına hiçbir şekilde kimsenin zarar verme, yıpratma hakkı olmadığını düşünüyorum. Türk futbolunda hep aynı konuları konuşup duruyoruz (hakemler). Futbolu kısır tartışmalardan daha öteye taşıma zaruretimiz var."

"Yarınlara dair projelerimiz var"

Kasapoğlu, sporun ulusal gücü sayesinde birçok sorunun üzerinden gelinebildiğini belirtti.

"Sporun tüm paydaşlarıyla yapmış olduğum bugüne kadarki çalışmalarda gelinen nokta ve bununla paralel çok güçlü bir nüfusu barındırmamız sebebiyle yarınlara dair projelerimiz var. Ülke olarak sporun gücünü daha farklı boyutlara taşıma durumumuz söz konusu."

[Fotoğraf: DHA]

"Bu devrimlerin süreklilik arz etmesi gerekiyor"

Bakan Kasapoğlu, salgını ülke olarak fırsata dönüştürdüklerini vurguladı.

"Türkiye'nin bugüne kadar gelmiş olduğu pek çok mücadele ve bu noktada kazanımları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 19 yıllık bir çalışma ve emek var. Bu noktada gelinen aşama her alanda bir iddiayı ortaya koyuyor. Sanayi, sağlık, ekonomik altyapı, teknoloji, eğitim ve tabii ki her alanda olduğu gibi spor ve gençlik yatırımlarıyla devasa bir yatırım ve bununla birlikte yatırımların insana dokunması noktasındaki pek çok çaba, faaliyet, gayret, organizasyon... Geriye dönüp baktığımızda pek çok başarıyı ve devrimi görüyoruz. Bu devrimlerin süreklilik arz etmesi gerekiyor. Bu dinamizmle yılmadan, usanmadan, mücadeleden vazgeçmeden her geçen gün değişen dünyanın yeni bir söylemle, yeni bir projeyle önünde olmak gerekiyor."

Gençlik ve Spor Bakanı, sporun çok popüler bir konu olduğunu aktardı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kattığı önemli etkiler var. Bizler bu doğrultuda hep ileriye bakacağız. Hedeflerimizi her geçen gün daha yukarı, daha yükseğe koyarak ülkemizi bu anlamda gelişmişlik noktasında, kalkınma noktasında her alandaki seviyesinde daha yukarılara taşımanın gayreti içinde olacağız. Spor çok popüler bir olgu, bir konu. Zira gençlik çok dinamik ve aynı zamanda ülke olarak çok avantajlı durumumuzun olduğu bir konu."

"Sporun da parlayan yıldızını daha parlak hale getireceğiz"

Kasapoğlu, sporu yarınlara güçlü kılma adına çalıştıklarını anlattı.

"Sporun sorunlarını nasıl çözeriz, yarınlara daha dinamik, kuşatıcı, üretken bir yapıyla kavuştururuz onun gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl spor kulüpleri ve federasyonlarıyla çalıştay düzenledik, tüm spor ailesini davet ettik. Kulüp, kurum, federasyon herkes eteğindeki taşı döksün, düşüncesini, önerisini ortaya koysun ve birlikte yürüdüğümüz bu yolda artık ne tür bir vizyonla, nasıl bir yaklaşımla bu sorunları çözer, yapıyı nasıl daha sağlıklı hale getiririz, sistemi nasıl daha üretken bir yapıya kavuştururuz bunları konuşuruz dedik. Faydalı bir çalışma gerçekleşti. Kulüplerimizin idari anlamda, finansal noktada geldiği durum da hepimizin inandığı gibi iyileştirme, reform ihtiyacı söz konusu. Bu doğrultuda özellikle yönetimlerin sorumlu olması, kulüpleriyle, federasyonlarıyla hiçbir ülkede olmamış bir spor devriminden bahsederken yine tüm branşlarıyla devletin ciddi bir desteğinden de özellikle son yıllarda bahsetmek gerekiyor. İnanıyorum ki üretken bir yapıyı teşvik eden, hesap verebilir bir mantıkla, şeffaflıkla idare edilen yeni yapılarla sporumuz tüm branşlarıyla çok daha farklı bir noktaya gelecek. Yarınların daha güçlü Türkiye'sinde sporun da parlayan yıldızını daha parlak hale getireceğiz."

"Kulüp ve federasyonlarda yönetimlerin şeffaf olması hedefimiz"

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kulüp ve federasyonlarda yönetimlerin şeffaf olması gerektiğini dile getirdi.

"Kulüp ve federasyonlarda yönetimlerin sorumlu olması, şeffaf olması hedefimiz. Hiçbir ülkede olmamış bir spor devriminden bahsederken yine tüm branşlarıyla özellikle son yıllarda devletin ciddi bir desteğinden de bahsetmek gerekiyor. İnanıyorum ki üretken bir yapıyı teşvik eden, hesap verebilir bir mantıkla, şeffaflıkla idare edilen yeni yapılarla sporumuz tüm branşlarda farklı noktaya gelecek. Herkes şapkasını önüne koysun, dedik. Bu noktada kulüplerin açıkçası sürdürülemez durumunu sürdürülebilir ve üretken yapı haline getirelim. Özellikle sporu, Türk halkı için erişilebilir hale getirelim. Sporu tabana yaymak, bir kültür, bir bilinç haline getirmek istiyoruz. Bu kadar tesis altyapısı ve ciddi anlamda bir seferberlik durumundan bahsediyoruz. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle herkesi spora katma ve herkesin yaşamının bir parçası haline getirme taahhüdümüz var. Bu noktada da her geçen gün mesafe katediyoruz. Kulüplerin ve federasyonların değişecek yeni yapılarıyla bu hıza ayak uydurmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Kulüp ve federasyonlarda yönetimlerin şeffaf olması hedefimiz. Dinamik ve güçlü bir potansiyeli içinde barındıran bir nüfusuz. Yetenekli gençlerimiz ve çocuklarımız var. Bunları tesadüfe bırakmadan planlayarak, takip ederek ve destekleyerek onları yıldızlar olarak ortaya çıkarma görevimiz var. Bunu hep birlikte başarma durumundayız."

"Keşfettiğimiz gençler yarınımız adına bize çok umut veriyor"

Kasapoğlu, bakanlık olarak yetenek taraması ve spora yönlendirme projelerine önem verdiklerini belirtti.

"1,5 milyona yakın çocuğumuzu farklı testlerle taradık ve bu noktada 100 bin ve sonrasında gelen 30 bin civarında yakından takip ettiğimiz gencimiz var. Taranan bütün çocuklarımızı spora katma, spor kültürüyle yetiştirme, en azından bir branşla ilgilenmelerini sağlama adına bu projelerimize çok önem veriyoruz. Sadece yetenekleri keşfetme değil, spora yönlendirme, bunu da ilkokulda başarma zorunluluğumuz var. Geçen yıl salgın nedeniyle okulların kapalı olması bunu biraz engelledi ama önümüzdeki süreçte bunu güçlü bir şekilde yarınlara taşıyacağız. Özellikle yetenek taramasında keşfettiğimiz gençler, almış olduğumuz sonuçlarla yarınımız adına bize çok umut veriyor."