Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, medya kuruluşlarının spor müdürleriyle bir araya geldi.

"Öncelikle sıkı denetim ve yaptırım uygulayacağız"

"Bakanlığımız dünayanın en modern statlarını inşa ediyor. En güzel şekliyle ya kulübe devrediyor ya da yerel yönetime devrediyor. Teslim edilen noktadan itibaren o sorumluluk ilgili yönetimin vicdanına bırakılıyor. Gelinen noktada Türkiye Futbol Federasyonun ile konuştuk. Bunla ilgili öncelikle sıkı denetim ve yaptırım uygulayacağız. Federasyonun önümüzdeki süreçte de yapacağı çalışmalarla statların bu hale gelmesine de müsaade etmeyeceğiz. Onca transferi yapan bir kulüp stada da gereken bakımı, ilgiyi ve itinayı göstermekle mükelleftir. Bunun hiçbir şekilde mazereti olmaz. Kimsenin Türk futbolunun imajına zarar verme hakkı yok. Kulüpler gerekirse zeminler için profesyonel yardım alacaklar."

Bakan Kasapoğlu: Stadyum zeminlerinin kötü duruma düşmesine izin vermeyeceğiz. pic.twitter.com/W6ZA5YB4af — TRT Spor (@trtspor) March 10, 2021

"Futbolu kısır tartışmalardan daha öteye taşıma zaruretimiz var"

"Türk sporunun marka değerine, imajına hiçbir şekilde kimsenin zarar verme, yıpratma hakkı olmadığını düşünüyorum. Türk futbolunda hep aynı konuları konuşup duruyoruz (hakemler). Futbolu kısır tartışmalardan daha öteye taşıma zaruretimiz var."