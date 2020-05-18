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Bakan Kasapoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun telefonu
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Kasapoğlu, geçirdiği mide kanamasının ardından ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in oğlunu arayarak ailesine ve Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sarı kırmızılı kulübün başkan Cengiz'in sağlık durumu hakkında da bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Mustafa Cengiz'e en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.
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