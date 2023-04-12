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Spor
AA 12.04.2023 23:27

Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Samsunspor'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Samsunspor'u tebrik etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Karadeniz temsilcisine önümüzdeki sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Samsunspor Süper Lig'de
Samsunspor Süper Lig'de

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