Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
PAOK-Beşiktaş maçı şifresiz yayınlanacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Beşiktaş’ın PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu karşılaşmasının şifresiz yayınlanacağını açıkladı.
Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı :)— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 19, 2020
Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma @KanalD’de yayınlanacak.
Temsilcimiz @Besiktas’a yürekten başarılar diliyorum.
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