Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başkanlar ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeleri ele alıyor.

"Amaç buradan irtifa kaybetmeden çıkabilmek"

Bakan Kasapoğlu toplantı öncesi yaptığı açıklamalarda bulundu.

"Gündemimizde birçok konu var. Ancak içinde olduğumuz günler itibariyle federasyonlar ile hem bugünü hem de yarını titizlikle planlamak zorundayız. Amaç buradan irtifa kaybetmeden çıkabilmek."

Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başaknı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepilz ile saat 13.30'da bir araya gelerek koronavirüs salgınına yönelik süreç değerlendirileceklerini ifade etmişti.