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Bakan Kasapoğlu federasyon başkanlarıyla buluşacak
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonlarının başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile bir araya gelerek koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceklerini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başkanlar ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeleri ele alacak.
Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başaknı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepilz ile saat 13.30'da bir araya gelerek koronavirüs salgınına yönelik süreç değerlendirilecek.
Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13:30’da bir araya gelerek Koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) March 19, 2020
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