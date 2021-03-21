Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Kasapoğlu'na 3 sporcu eşlik edecek.

Down sendromlu özel sporculardan Furkan Demir, Merve Uzun ve Rıdvan Yalçın karşılaşmayı Bakan Kasapoğlu ile statta izleyecek.