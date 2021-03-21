Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu derbiyi özel sporcularla izleyecek
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle down sendromlu özel sporcularla izleyecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Kasapoğlu'na 3 sporcu eşlik edecek.
Down sendromlu özel sporculardan Furkan Demir, Merve Uzun ve Rıdvan Yalçın karşılaşmayı Bakan Kasapoğlu ile statta izleyecek.
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