Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu TRT Haber'de gündem dair sorularını yanıtladı.

"97 farklı ülkeden 80 bine yakın vatandaşımızı misafir ettik"

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları...

"Bakanlığımızın karantina sürecinde üstlendiği misyon çok kritik bir misyon. Virüsün yurtdışı kaynaklı olması, yurt dışındaki virüsü ülkeye girişini engellemeye yönelik karantina sürecini zaruri kıldı. Yurtlarımız öğrencilerimizin yuvası olduğu gibi bu süreçte bu vatanın tüm evlatlarının yurdu olabileceğini, zor zamanda kapısının açabileceğini gösterdi. Dünyanın dört bir tarafından 97 farklı ülkeden 80 bine yakın vatandaşımızı misafir ettik. Sadece vatandaşlarımız değil sağlık çalışanlarımız da kaldı hala kalmaya devam ediyor. Askerlerimiz, cezaevi çalışanlarına yurtlarımızın kapısını açtıık.

"Öğrencilerimize yurtlarını en iyi şekilde onlara teslim edeceğiz"

Yurtlarımız sadece öğrencilerimiz barınmasını temin etmek amaçlı değil adeta onların ikinici üniversitesi olsun. Yeni dönemde öğrencilerimiz için tüm önlemler alınıyor. Öğrencilerimize yurtlarını en iyi şekilde onlara teslim edeceğiz."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu @trthaber’de gündeme dair soruları yanıtlıyor. https://t.co/W5BHOyZRDH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 2, 2020

"Sporu tabana yaymak ve yaşam kültürüne dönüştürme amacındayız"

"Saldın döneminde tüm süreci spor camiamızla iletişim haline yürüttük. Federasyon ve kulüpler gelişmelere göre süreci yönetiyor. Türk sporu bu sürüçten de başarı ile çıkacaktır. Spor yatırımlarımıza da ara vermedik. 200 milyondan fazla yatırım yaptık. Spor bizler için önemli bir misyon ve araç. Sporu herkesin gündemine almak için gayret ediyoruz. Sporu tabana yaymak ve yaşam kültürüne dönüştürme amacındayız. Kadın toplumun öncüsü. Kadınların spor dünyasında daha fazla yer almasını hedefliyoruz."

"Gençlerin 65 yaş üstüne yönelik projelerini önemsiyoruz"

"Gençleri bizim ümidimiz. Geleceğe yürüyüşü gençlerle olacaktır. Amacımız gençlerşin önünü açmak, istediklerini yapmak. Pek çok alanda gençlerin projeleri desteklenecek. Gençlerin 65 yaş üstüne yönelik projelerini önemsiyoruz. Gençlerin kişisel gelişim alanındaki projelerini önemsiyoruz. Sporda alt yapının desteklenmesini hedefliyoruz. Spora teşvik eden projeler bizim için daha öncelikli olacak.

"Dene-Yap atölyeleri çok başarılı işleyen projeler"

"Dene-Yap atölyeleri çok başarılı işleyen projeler. Son derece başarılı şekilde yürtülen bir çalışma. T3 Vakfı ve Sanayi veTeknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Sahip olduğumuz alt yağıyı daha görünür kılmayı amaçlıyoruz."