Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Volkan Can ve yönetim kurulu üyelerini bakanlık merkez binada kabul etti.

Kabulde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir ile TFF yöneticileri de yer aldı.

Görüşmede gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.