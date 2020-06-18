15. dakikada Papiss Cisse Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 öne geçiren golü attı.

25. dakikada Ceyhun Gülselam farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti.

İkinci yarının hemen başında 46. dakikada Papiss Cisse kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü ağlarla buluşturdu.

48. dakikada yine sahneye çıkan Papiss Cisse, hat-trick yaptı. Alanyaspor 4-0 öne geçti.

Mücadeleyi kazanan Alanyaspor ilk maçı da 1-0 kazanmıştı.

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor kupa finalinin yanı sıra Süper Lig'de de 22 Haziran Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

5 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçı koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Final müsabakasının ne zaman nerede oynanacağı henüz açıklanmadı.

Karşılaşmayı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ 15. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunu arka direkte kontrol eden Cisse'nin şutu ağları havalandırdı. 1-0

18. dakikada orta sahada top kaybından gelişen Alanyaspor atağında Cisse’nin pasıyla topla buluşan Ceyhun hızla rakip sahaya sokularak ceza sahası yayından sert vurdu. kaleci Boffin topu iki hamlede kontrol etti.

GOL - FARK İKİYE ÇIKTI 25. dakikada Aytemiz Alanyaspor, Ceyhun Gülselam ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkarttı. 2-0

32. dakikada orta alanda Ceyhun Gülselam kazandığı topu sol kanattan bindiren Fernandes'e çıkardı. Ceza sahası dışı çaprazında topu kontrol eden Junior Fernandes'in şutu direğe çarparak dışarı çıktı.

34. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert'in ceza sahası içine gönderdiği topa Jahovic kafayı vurdu, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - ALANYASPOR FARKI 3'E ÇIKARTTI 46. dakikada Salih Uçan'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Papiss Cisse'nin plase vuruşu köşeden ağlarla buluştu. 3-0

GOL - DÖRDÜNCÜ GOL YİNE CISSE'DEN 48. dakikada Bu defa Bakasetas'ın şık aşırtma ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cisse'nin vuruşu bir kez daha ağları havalandırdı. 4-0

ANTALYASPOR'DAN TEHLİKE 67. dakikadaEmircan'ın ters vuruşu kaleci Marafona'dan döndü, ardından kale önünde topla buluşan Blanco'nun vuruşu yandan dışarı çıktı.

[Fotoğraf: AA]

CISSE BU DEFA KAÇIRDI 71. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Cisse'nin uzak köşeye vuruşu direk dibinden dışarı gitti.

VAR, ALANYASPOR'UN 5'İNCİ GOLÜNÜ İPTAL ETTİ 82. dakikada Alanyaspor'da Emircan'ın ara pasıyla kale önünde topla buluşan Onur Bulut'un vuruşu ağları havalandırmıştı. Ama ardından VAR incelemesinde Djalma Campos'un Fedor Kudryashov'a faul yaptığı tespit edildi ve maçın hakemi Arda Kardeşler golü iptal etti.

90+2. dakikada Antalyasporlu oyuncu Mukairu'nun ceza sahasına doğru gönderdiği ara pasta, Doğukan Sinik kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmayı Alanyaspor 4-0 kazandı.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, İlker Takpak

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Salih Uçan (Dk. 65 Emircan Altınaş), Ceyhun Gülselam (Dk. 75 Onur Bulut), Efecan (Dk. Musa Çağıran), Bakasetas, Fernandes (Dk. 57 Djalma Campos), Cisse (Dk. 75 Mustafa Pektemek).

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Podolski (Dk. 53 Mukairu), Kudryashov, Fredy (Dk. 46 Gustavo Blanco), Amilton, Celustka (Dk. 45 Eren Albayrak), Nazım, Sinan (Dk. 53 Chico), Jahovic (Dk. 69 Doğukan Sinik), Hakan, Veysel.

Gol: Dk. 15, 46 ve 48 Papiss Cisse, Dk. 25 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 36 Junior Fernandes, Dk. 74 Tasos Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45 Jahovic, Dk. 45+4 Fredy, Dk. 64 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor)