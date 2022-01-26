Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün sabah seansında, tek kadınlarda iki çeyrek final müsabakası yapıldı.

2020 Fransa Açık şampiyonu 7 numaralı seribaşı Iga Swiatek, 3 saat 1 dakika süren mücadelenin ardından Estonyalı Kaia Kanepi'yi 4-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle yenerek son 4 tenisçi arasına kaldı.

Turnuvanın 27 numaralı seribaşı tenisçisi ABD'li Danielle Collins ise dünya 61 numarası Fransız Alize Cornet'i 7-5 ve 6-1'lik setlerin ardından 2-0'lık skorla geçti.

2019'un ardından ikinci kez bu turnuvada yarı finale yükselen Collins, bu turda Swiatek'le karşılaşacak.

Sinner'i eleyen Tsitsipas yarı finalde

Rod Laver Arena'da oynanan çeyrek final mücadelesinde Tsitsipas, 11 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ile karşılaştı.

Toplam 2 saat 6 dakika süren maçta yakaladığı 4 servis kırma fırsatını da değerlendiren 23 yaşındaki Tsitsipas, rakibini 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi.

Yunan tenisçi, Avustralya Açık'ta 3, grand slam kariyerinde ise 5. kez yarı finale yükseldi.

Tsitsipas, yarı finalde Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile Rus Daniil Medvedev eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yunan sporcu, dünya 2 numarası Medvedev ile bugüne kadar oynadığı 8 maçın 6'sını kaybederken, Auger-Aliassime karşısında 7 maçın 5'inden galibiyetle ayrıldı.