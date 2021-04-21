UEFA ve FIFA'nın tepkileri, ülke federasyonlarının kararlı tutumuna hükumetlerin tepki açıklamaları da eklenince ayrılıklar art arda geldi.

Daha önce Avrupa Süper Ligi'nde yer alacağı duyurulan Manchester City Süper Lig proje projesinden ayrılma sürecini başlattığını duyurdu.

Bu açıklamayı diğer İngiliz ekipleri takip etti.

Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham da Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacaklarını açıkladı. Chelsea'nin de gerekli işlemleri tamamlamasının ardından ayrılma kararını duyuracağı belirtildi.

Ardından İspanyol temsilcisi Athletico Madrid ve İtalyan ekipleri Inter ve Milan da projeden çekildi.

Son olarak organizasyonun öncü kulüplerinden Juventus da ayrılık kararını duyurdu.

Böylece Florentino Perez ve Andrea Agnelli öncülüğünde 12 takımla başlayan projede, sadece Barcelona ve Real Madrid kaldı.

Bu gelişmelerin ardından Avrupa Süper Lig oluşumunun iptali bekleniyor.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün kurduğu "Süper Lig" girişimini saçmalık olarak nitelendirmişti.

Ceferin, "Yeni kurulan Süper Lig'deki oyuncuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynaması yasaklanacak." dedi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino da, "Kulüpler ve milli takımları korumakla görevliyim. Kendi yolunu seçenler sonucuna da katlanmak zorundadır. Ya giderler ya da kalırlar, başka bir ihtimal bulunmuyor." dedi.

Avrupa Süper Ligi'nin girişiminin ilk başkanı Florentino Perez, futbolu kurtarmaya geldiklerini belirtmişti.

"Ya kurtaracağız ya da 2024'te hepimiz öleceğiz. Değişiklik isteyen kulüplerin durumu bu"

UEFA'ya bağlı 55 üye ülke federasyonunun oy birliğiyle; İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimi kınayan bildiri, kabul edildi.

"UEFA Kongresi, 'Süper Lig' adıyla anılan oluşumun tamamen karşısında yer almaktadır. Bu oluşum; birleştirici, saydam, destekleyici, prensipli ve spora değer katan Avrupa geleneklerini çiğnemektedir. UEFA ve üye federasyonlar, oyunda gelişimi ve devamlılığı sağlamak için açık turnuvalar, birlik ve gelirin dağılımına önem veren bugünkü Avrupa modeline inançlarını sürdürmektedir."