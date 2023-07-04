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Spor
AA 04.07.2023 20:13

Atletizmde Turkcell Süper Lig ilk kademe yarışmaları İzmir'de başladı

Atletizmde Turkcell Süper Lig ilk kademe yarışmaları, İzmir'de başladı.

Atletizmde Turkcell Süper Lig ilk kademe yarışmaları İzmir'de başladı
[Fotograf: AA]

Atatürk Stadı'nın yanındaki Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen ilk kademe yarışmalarına erkekler ve kadınlarda sekizer ekip katılıyor.

fotoğraf: AA[fotoğraf: AA]

Kadınlarda ENKA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziemir Belediyespor, Batman Petrolspor, Mardin Atletizm, erkeklerde ise ENKA, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankara TSK Spor Gücü, Mardin Atletizm, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Batman Petrolspor'un mücadele ettiği organizasyon, yarınki mücadelelerle tamamlanacak.

Bu sene 36'ncısı gerçekleşen ligin final kademesi, 5-6 Eylül'de Bursa'da yapılacak.

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