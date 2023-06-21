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Spor
AA 21.06.2023 12:27

Arsenalli futbolcu Saka'dan depremzede 26 aileye destek

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen Bukayo Saka, şubat aşında meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören ailelere destek verdi.

Arsenalli futbolcu Saka'dan depremzede 26 aileye destek
[Fotograf: AA]

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, yardım kuruluşu "Big Shoe" ile çalışan 21 yaşındaki futbolcu, afetten etkilenen 26 ailenin barınma masraflarını karşıladı.

Saka, geçen yıl da Nijerya'daki 120 çocuğun ameliyat masraflarını üstlenmişti.

"İnsanlara yardım etmek istedim"

İngiliz basınında Saka'nın açıklamalarına yer verildi.

"Sosyal medyada ve televizyonda yıkıcı haberleri gördüm ve bu trajediden etkilenen insanlara yardım etmek istedim. Başının üzerinde çatısı olan herkes kendini şanslı sayabilir. Felaket, bu insanların sahip oldukları her şeyi ellerinden aldı. Yardım edebilmek benim için çok şey ifade ediyor."

Arsenal ile çok formda bir sezon geçiren Saka, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde iki gün önce karşılaştıkları Kuzey Makedonya karşısında İngiltere formasıyla "hat-trick" yapmıştı.

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