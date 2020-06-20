Haber Giriş: Kaynak: AA
Arsenal uzatmada yıkıldı
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Premier Lig 30. hafta karşılaşmasında Arsenal, deplasmanda Brighton'a 2-1 mağlup oldu.
Londra ekibi Arsenal, American Express Community Stadı'nda Brighton'a konuk oldu.
Arsenal, maçın 68. dakikasında Nicolas Pepe'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekip 75. dakikada Lewis Dunk'un golüyle eşitliği sağladı. Brighton, Neal Meupay'ın 90+4. dakikada kaydettiği golle müsabakayı 2-1 kazanmayı başardı.
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, yedekler arasında bulunduğu müsabakada süre almadı.
Bu sonuçla Arsenal 40 puanda kalırken, Brighton puanını 32'ye yükseltti.
Etiketler: İngiltere Premier Lig Brighton arsenalSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 20:43
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