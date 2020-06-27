Haber Giriş: Kaynak: İHA
Arjen Robben futbola geri döndü
[Fotoğraf: İHA]
Geçen sene kariyerini sonlandırdığını açıklayan Hollandalı futbolcu Arjen Robben, futbola geri dönerek, Hollanda Eredivise takımlarından Groningen ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Hollandalı yıldız Arjen Robben, sahalara geri dönüyor.
Geçen sene Bayern Münih’ten ayrılarak futbolculuk kariyerini noktaladığını açıklamış olan Arjen Robben, futbola geri döndüğünü ve Hollanda Eredivise ekiplerinden Groningen ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
36 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından futbola Groningen ile döndüğünü duyururken, yeni kulübü Groningen ise "Arjen Robben Groningen’e geri dönüyor" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Arjen Robben GroningenSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 18:47
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