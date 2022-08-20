Antalyaspor'un rakibi Trabzonspor
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'de başlayan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetiyor.
Antalyaspor, 14. dakikada Fernando ile 1-0 öne geçti. 40. dakikada Haji Wright'ın penaltıdan attığı golle fark 2'ye çıktı.
45+5. dakikada Trabzonspor Bardhi ile skoru 2-1'e getirdi.
Sahasında Galatasaray'a mağlup olarak 2022-2023 sezonuna başlayan Antalyaspor, Ümraniyespor galibiyetiyle bu sezonki ilk puanlarını almıştı. Akdeniz ekibi Trabzonspor karşısında evinde ilk galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.
Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup Trabzonspor, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Sönmez, Erdinç Sezertam.
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Fernando, Wright, Adriano, Güray Vural, Fedor, Fredy, Ndao, Larsson, Veysel Sarı.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 42 Bardhi), Dorukhan Toköz, Bakasetas (Dk. 42 Abdülkadir Ömür), Djaniny, Trezeguet, Cornelius.
Goller: Dk. 14 Fernando, Dk. 40 Haji Wright (penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45+5 Bardhi (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Larsson (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 32 Doğucan Haspolat (Trabzonspor)
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