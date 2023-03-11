Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetiyor.

25 puanlı Antalyaspor, kazanarak hem iç sahada yenilmezlik serisini 4'e taşımayı hem de düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor.

Ligin formda takımı Yukatel Kayserispor ise yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor. 35 puanlı Çağdaş Atan'ın öğrencileri müsabaka öncesinde puan cetvelinde 7. sırada bulunuyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'de naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Emin Tuğral, Erdem Bayık

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Emrecan Uzunhan, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Veysel Sarı, Fernando, Fredy, Ndao, Ufuk Akyol, Wright, Larsson.

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Kolovetsios, Arif Kocaman, Karimi, Kemen, Gökhan Sazdağı, Uzodimma, Campanharo, Cardoso, Mane, Thiam.