Antalyaspor'un rakibi Gaziantep FK
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetiyor.
Son maçında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 kaybeden Antalyaspor, 21 puanla küme düşme hattında bulunuyor. Son 8 maçtan 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle ayrılan Nuri Şahin'in öğrencilerinde hedef mutlak galibiyet.
3 puan hasreti 9 maça yükseldikten sonra Erol Bulut ile yollarını ayıran Gaziantep Futbol Kulübü ise son 2 haftayı 6 puanla kapatarak moral depoladı.
25 puanlı Erdal Güneş yönetimindeki Gaziantep FK'da hedef galibiyet serisini sürdürmek.
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İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
24. dakikada Luiz Adrino’nun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik’in vuruşu üstten auta gitti.
25. dakikada Figueiredo’nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
GOL - 29. dakikada Luiz Adriano’nun ara pasında sol kanattan ceza sahasına giren Fredy’in düzgün vuruşu ağlara gitti. 1-0
39. dakikada sağ kanattan Fernando’nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Luiz Adriano’nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle geçildi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
Ayrıntılar geliyor...
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Burak Pakkan, Kamil Çetin, Mert Bulut.
Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Fredy, Fernando, Ndao, Larsson, Doğukan Sinik, Adriano.
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Ömürcan Artan, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, Hanousek, Jevtovic, Kitsiou, Furkan Soyalp, Maxim, Markovic, Figueiredo.
Sarı kartlar: Dk. 2 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 34 Larsson, Dk. 45+ Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)
Gol: Dk. 29 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
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