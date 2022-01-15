Antalyaspor'un rakibi Fenerbahçe
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
Fraport TAV Antalyaspor Fenerbahçe karşısında çıkış arayacak. Ligde son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde eden kırmızılı beyazlı ekibin 22 puanı var.
Ligde kötü bir görüntü sergileyen ve ikinci yarıya sahasında Adana Demirspor mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalamayı hedefliyor.
Sarı-lacivertliler, haftaya 32 puanla girdi.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
19. dakikada Poli'nin pasıyla kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Fredy'nin yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.
22. dakikada Doğukan Sinik'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Güray Vural'ın sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
23. dakikada Ghacha'nın sol kanattan ortasında uygun pozisyonda topla buluşan Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, Berke Özer topu güçlükle çeldi. Dönen topu sarı-lacivertli savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Stat: Antalya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Ekrem Kan
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel
Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Zajc, Sosa, Mesut Özil, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun
Sarı kart: Dk. 30 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)