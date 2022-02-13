Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Antalyaspor'un rakibi Fatih Karagümrük
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Fraport TAV Antalyaspor ligde 25. haftaya 6 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 25 puanla 17. sırada girdi.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki VavaCars Fatih Karagümrük ise haftaya 33 puanla 11. sırada girdi.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Antalyaspor Fatih Karagümrük Süper Lig
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