Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetiyor.

Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olmasının ardından geçen hafta GZT Giresunspor'u 2-1 yenerek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde eden kırmızı-beyazlı ekip, Altay maçında da üç puan kazanmayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde 12 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor 14. sırada yer alıyor.

Ligde üst üste yaşadığı 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Altay, 12. haftaya 16 puanla 9. sırada girdi.