Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Antalyaspor'un rakibi Altay
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Altay'ı konuk ediyor.
Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetiyor.
Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olmasının ardından geçen hafta GZT Giresunspor'u 2-1 yenerek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde eden kırmızı-beyazlı ekip, Altay maçında da üç puan kazanmayı hedefliyor.
Bu karşılaşma öncesinde 12 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor 14. sırada yer alıyor.
Ligde üst üste yaşadığı 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Altay, 12. haftaya 16 puanla 9. sırada girdi.
Etiketler: Altay Antalyaspor Süper Lig
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