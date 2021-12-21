Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 11:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Antalyaspor'un konuğu Kasımpaşa
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Antalya Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon sahasında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Kırmızı beyazlılar, topladığı 21 puanın 16'sını evinde elde etti.
Kasımpaşa ise ligde zor günler geçiriyor. Son sırada yer alan lacivert beyazlılar, 6 maçtır galibiyet hasreti çekiyor.
İstanbul ekibinde, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında teknik direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Antalyaspor Süper Lig Kasımpaşa
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