Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Antalyaspor'un konuğu Başakşehir
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.
Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Antalyaspor Medipol Başakşehir Süper Lig
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