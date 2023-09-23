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Spor
TRT SPOR/AA 23.09.2023 19:30

Antalyaspor'un evinde Samsunspor'u ağırlıyor

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk ediyor.

Antalyaspor'un evinde Samsunspor'u ağırlıyor

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Geride kalan 5 haftada 3 puan toplayan ev sahibi Bitexen Antalyaspor, haftaya 15. sırada girdi.

1 maçı eksik olan Yılport Samsunspor'un ise sadece 1 puanı bulunuyor. Karadeniz ekibi haftaya küme düşme hattında girdi.

İlk 11'ler

Antalyaspor: Leite, Güray, Ömer, Veysel, Bünyamin, Saric, Rakip, Larsson, van de Streek, Yehezkel, Buksa

Samsunspor: Szumski, Bola, Satka, Van Drongelen, Zeki, Tait, Osman, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Dimata

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Ogün Kamacı, Mert Bulut

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