Antalyaspor'un evinde Samsunspor'u ağırlıyor

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Geride kalan 5 haftada 3 puan toplayan ev sahibi Bitexen Antalyaspor, haftaya 15. sırada girdi.

1 maçı eksik olan Yılport Samsunspor'un ise sadece 1 puanı bulunuyor. Karadeniz ekibi haftaya küme düşme hattında girdi.

İlk 11'ler

Antalyaspor: Leite, Güray, Ömer, Veysel, Bünyamin, Saric, Rakip, Larsson, van de Streek, Yehezkel, Buksa

Samsunspor: Szumski, Bola, Satka, Van Drongelen, Zeki, Tait, Osman, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Dimata

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Ogün Kamacı, Mert Bulut