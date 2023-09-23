Antalyaspor'un evinde Samsunspor'u ağırlıyor

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Geride kalan 5 haftada 3 puan toplayan ev sahibi Bitexen Antalyaspor, haftaya 15. sırada girdi.
1 maçı eksik olan Yılport Samsunspor'un ise sadece 1 puanı bulunuyor. Karadeniz ekibi haftaya küme düşme hattında girdi.
İlk 11'ler
Antalyaspor: Leite, Güray, Ömer, Veysel, Bünyamin, Saric, Rakip, Larsson, van de Streek, Yehezkel, Buksa
Samsunspor: Szumski, Bola, Satka, Van Drongelen, Zeki, Tait, Osman, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Dimata
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Ogün Kamacı, Mert Bulut