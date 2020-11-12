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Antalyaspor'dan koranavirüs açıklaması
Fraport TAV Antalyaspor'da 3 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ve destek ekibimize yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcu ve 1 personelimizde pozitif sonuç alınmıştır. Futbolcularımız ve personelimizin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır" denildi.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur!#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/wIr8kiFLKu— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) November 12, 2020
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