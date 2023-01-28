Antalyaspor Ümraniyespor'u ağırlıyor
Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta, Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk ediyor.
Corendon Airlines Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.
Fraport TAV Antalyaspor, ligde 6 Kasım 2022 tarihinden beri oynadığı hiçbir maçtan 3 puanla ayrılamadı. 18 puanlı Nuri Şahin'in ekibi, Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.
Ligde 3 maçlık yenilmezlik serisinin ardından sırasıyla sahasında İstanbulspor (0-2) ve Fenerbahçe'ye (1-2) mağlup olan HangiKredi Ümraniyespor, zorlu deplasmanda kazanarak puan kayıplarını telafi etmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki İstanbul temsilcisi topladığı 14 puanla son basamakta yer alıyor.
Ligin ilk yarısında oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yenmişti.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mustafa Sönmez, Deniz Caner Özaral.
Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Erdal Rakip, Fernando, Nakajima, Doğukan Sinik, Sinan Gümüş, Larsson.
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Lenjani, Epureanu, Popov, Sackey, Avounou, Oğuz Gürbulak, Kartal Yılmaz, Umut Nayir, Bettaieb, Geraldo.