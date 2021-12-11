Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Zorbay Küçük yönetiyor.

Fraport TAV Antalyaspor ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucunda 18 puanla 15. sırada yer alıyor.

Ligde 39 puanla en yakın rakipleri İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe'nin önünde 12 puan farkla lider durumda bulunan Trabzonspor, zorlu bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, Fraport TAV Antalyaspor maçından da 3 puanla ayrılarak art arda 9. galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Geçen hafta Yukatel Kayserispor'a deplasmanda 2-0 yenilen, iç sahadaki son iki karşılaşmasında ise Altay ve Aytemiz Alanyaspor'a karşı kazanan kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor maçını da kaybetmek istemiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz.