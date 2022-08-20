Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 17:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Antalyaspor Trabzonspor karşısında
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında bugün Trabzonspor'u ağırlayacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.
Sahasında Galatasaray'a mağlup olarak 2022-2023 sezonuna başlayan Antalyaspor, Ümraniyespor galibiyetiyle bu sezonki ilk puanlarını almıştı. Akdeniz ekibi Trabzonspor karşısında evinde ilk galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.
Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup Trabzonspor, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Trabzonspor Antalyaspor Süper Lig
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