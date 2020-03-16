Antalyaspor Sivasspor'u ağırlıyor
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Demir Grup Sivasspor, 26. hafta maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşıyor.
Mücadele koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanıyor.
Demir Grup Sivasspor, zirvedeki ekiplerin 1 puanla kapattığı haftayı iyi değerlendirmek istiyor.
Ligde 49 puanla 4. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, Antalya'dan 3 puanla ayrılarak zirve ile puan farkını 1'e indirmenin hesaplarını yapıyor.
27 puanı bulunan ve Fraport TAV Antalyaspor, ligden düşme korkusu yaşamak istemiyor. Akdenizekibi, rakibini yenerek alt sıralartan uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.
Stat: Antalya
Hakemler: Özgür Yankaya
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Nazım, Celustka, Veysel, Kudryashov, Amilton, Fredy, Hakan, Podolski, Jahovic, Sinan Gümüş.
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Yatabare, Yasin Öztekinç
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