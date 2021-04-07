Antalya Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Ligde son olarak MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 1-0 yenilen Akdeniz ekibi, sahasındaki son 7 maçını kaybetmedi. Kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet ve 5 beraberlikle ayrıldı.

Antalyaspor, 39 puanla 12'nci sırada bulunuyor.

Ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Sivasspor ise 41 puanla 9. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 0-0 sona ermişti.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz...