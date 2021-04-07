Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor Sivasspor'u ağırlayacak
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Antalya Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Ligde son olarak MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 1-0 yenilen Akdeniz ekibi, sahasındaki son 7 maçını kaybetmedi. Kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet ve 5 beraberlikle ayrıldı.
Antalyaspor, 39 puanla 12'nci sırada bulunuyor.
Ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Sivasspor ise 41 puanla 9. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 0-0 sona ermişti.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz...
Etiketler: Antalyaspor Sivasspor Süper Lig
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